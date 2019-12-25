Топ-5 уникальных кабриолетов, доступных в России

Наибольшей популярностью пользуются традиционные немецкие родстеры, элегантные французские автомобили, а также редкие российские экземпляры вроде культовых "Жигулей-кабриолетов".

Российскому автолюбителю редко выпадает возможность насладиться поездкой на автомобиле с открытым верхом. Период эксплуатации кабриолетов в нашей стране весьма ограничен, да и разнообразие моделей оставляет желать лучшего. Такие машины воспринимаются скорее как модный аксессуар, идеальный для летних прогулок, тематических мероприятий и показательных выступлений. Чаще всего кабриолет – это дополнительный автомобиль семьи, причем предпочтение ему отдают преимущественно женщины.

Несмотря на достаточно высокую цену большинства моделей, российский авторынок предлагает интересные варианты и за умеренные средства. Большинство машин родом из Европы, китайские модели отсутствуют вовсе. Наибольшей популярностью пользуются традиционные немецкие родстеры, элегантные французские автомобили, а также редкие российские экземпляры вроде культовых "Жигулей-кабриолетов". Специалисты портала 110km.ru отобрали пятерку наиболее любопытных предложений, доступных российским покупателям в июле 2025 года.

Opel Astra (F), 1994 г.в. Цена: 295 000 рублей

Этот синий кабриолет начала девяностых представляет собой прекрасный вариант для любителей недорогих открытых автомобилей. Оснащён 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 71 л.с. и механической трансмиссией. Несмотря на приличный пробег в 317 тыс. км, машина находится в рабочем состоянии, хотя и нуждается в незначительном ремонте.

Mercedes-Benz SLK (R170), 1999 г.в. Цена: 520 000 рублей

Компактный Mercedes-Benz SLK первого поколения привлекает внимание своим привлекательным внешним видом и характерным дизайном. Оснащённый компрессорным двигателем объёмом 2,3 литра (193 л.с.) и автоматом, автомобиль демонстрирует отличную динамику и комфорт управления. Задний привод дарит истинное удовольствие от езды.

Peugeot 307 CC (рестайлинг I поколения), 2006 г.в. Цена: 650 000 рублей

Ярко-оранжевый французский кабриолет выделяется своей доступной ценой и отличным состоянием салона, обновленного натуральной светлой кожей. Мотор объемом 2,0 литра (140 л.с.) прекрасно сочетается с классической автоматической КПП, обеспечивая плавность хода и удобство передвижения.

Saab 9-3 Convertible, 1998 г.в. Цена: 1 050 000 рублей

Роскошный шведский кабриолет представлен единственным экземпляром в жёлтой расцветке, одной из 400 машин, произведённых в таком оттенке. Силовой агрегат объемом 2,3 литра (150 л.с.) оснащён механической трансмиссией, что обеспечивает оптимальное сочетание динамики и экономии топлива. Дополнительно владелец устанавливает оригинальный комплект дисков BBS и запас деталей.

Lada Natascha (ВАЗ-2108), 1993 г.в. Цена: 2 699 999 рублей

Это редкое предложение российского рынка – уникальный кабриолет ВАЗ-2108 выпуска начала 1990-х годов. Машина создана в результате коллаборации АвтоВАЗа и европейских партнеров и была выпущена ограниченной серией из 450 экземпляров. Кабриолет оснащен складной мягкой крышей, усиленным кузовом и дополнительными элементами безопасности.

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Фото: Unsplash (Dillon Wanner)