Цены на подержанные бюджетные иномарки упали за год: как изменилась стоимость популярных моделей

Стоимость постепенно начинает снижаться вслед за изменениями экономической обстановки.

Портал 110km.ru провел аналитическое исследование цен на вторичном автомобильном рынке России, оценив изменение стоимости пяти популярных бюджетных моделей зарубежного автопрома за прошедший год. Результаты анализа показывают, что цены на автомобили с пробегом постепенно начинают снижаться вслед за изменениями экономической обстановки.

Volkswagen Polo

Одним из лидеров спроса среди россиян являлся компактный лифтбек Volkswagen Polo, отличающийся современным дизайном и богатой комплектацией. Средняя стоимость VW Polo 2020 года выпуска снизилась на 9%, упав с отметки 1,62 млн рублей летом 2024 года до 1,47 млн рублей в июне 2025 года. Такая динамика обусловлена общим охлаждением интереса потребителей к поддержанным иностранным авто.

Skoda Rapid

Практичный лифтбек Skoda Rapid пользовался популярностью благодаря комфортному пространственному интерьеру и экономии топлива. Несмотря на схожесть завода-производителя с Polo, падение цен на этот автомобиль составило аналогичные 9%. Средняя стоимость Rapida уменьшилась с 1,66 млн рублей до 1,51 млн рублей за тот же временной промежуток.

Hyundai Solaris

Среди хэтчбеков и седанов Hyundai Solaris выделяется адаптированной конструкцией кузова под российские условия дорог, надежностью и простотой технического обслуживания. Стоимость Hyundai Solaris 2020 года сократилась на 15% за год, опустившись с 1,78 млн рублей до 1,51 млн рублей. Ключевым фактором снижения стали изменения в производстве: теперь машина выпускается в новом облике под названием Solaris HS на предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге.

Kia Rio

Модель Kia Rio оставалась долго фаворитом среди зарубежных брендов, сохраняя популярность среди автовладельцев. Цены на Kia Rio 2020 года резко просели на 20%: со средней стоимости 1,69 млн рублей летом 2024 года до 1,36 млн рублей спустя год. Значительное уменьшение стоимости вызвано возобновлением производства обновленной версии модели под брендом Solaris KRS на местном заводе.

Renault Logan

Самый доступный автомобиль из списка, Renault Logan, демонстрирует умеренную тенденцию к падению цен. Среднерыночная стоимость Логана 2020 года за год уменьшилась на 13%, упав с показателя 1,2 млн рублей до 1,04 млн рублей. Подобное снижение объясняется спадом покупательной способности населения.

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Фото: Unsplash (Melvin)