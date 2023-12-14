Раритетная "Волга" 1968 года выставлена на продажу в Бельгии за 95 тысяч евро

ГАЗ-21, выпускавшийся с 1956 по 1970 год, стал одним из символов советского автопрома.

В пригороде Брюсселя появилось уникальное предложение для коллекционеров — легендарная ГАЗ-21 "Волга" 1968 года выпуска в идеальном состоянии. За автомобиль с пробегом всего 1000 км продавец запрашивает 95 тысяч евро (около 8,7 млн рублей). На объявление обратил внимание портал 110km.ru.

Этот экземпляр можно назвать "капсулой времени" — машина сохранила оригинальный 61-сильный двигатель и механическую коробку передач. По словам владельца, "Волга" всегда принадлежала одной семье, никогда не попадала в аварии и хранилась в отапливаемом гараже.

ГАЗ-21, выпускавшийся с 1956 по 1970 год, стал одним из символов советского автопрома. Интерес к модели подогревает и тот факт, что два таких автомобиля находятся в коллекции президента России Владимира Путина.

Сегодня найти "Волгу" в подобном состоянии — большая редкость, особенно в Европе. Запрашиваемая цена сопоставима со стоимостью нового Mercedes-Benz E-Class в топовой комплектации. Эксперты отмечают, что такие экземпляры представляют интерес не только как музейные экспонаты, но и как объекты для инвестиций.

Фото: AutoScout