В Ставропольском крае продают редкую "Волгу" КГБ с мотором Toyota

Выставленный на продажу экземпляр 1988 года заметно отличается от заводского варианта.

В Ставропольском крае выставлен на продажу редкий экземпляр ГАЗ-24-34, известный как "догонялка КГБ". Таких автомобилей в конце 1980-х выпустили всего 244 штуки. Модель создавалась в специальном цехе и предназначалась для оперативных служб, поэтому внешне почти не отличалась от обычной "Волги", оставаясь незаметной в городском потоке, рассказал портал 110km.ru.

Изначально автомобиль оснащался 5,5-литровым V8 мощностью около 195 лошадиных сил и трёхступенчатым "автоматом". Конструкцию усиливали: подвеска, тормозная система и рулевое управление отличались от гражданских версий. Машины собирали по технологиям представительской "Чайки", что делало их одними из самых технически продвинутых советских седанов своего времени.

Выставленный на продажу экземпляр 1988 года заметно отличается от заводского варианта. Владелец заменил оригинальный двигатель на японский атмосферный мотор Toyota 2JZ-GE объёмом 3 литра мощностью 230 лошадиных сил. Вместе с ним установлен четырёхступенчатый автомат японского производства. По словам продавца, такая конфигурация повысила надёжность и упростила обслуживание.

Изменился и внешний вид: кузов переделали в купе, уменьшили высоту крыши, добавили современную оптику и обвес. В результате автомобиль стал напоминать американский маслкар. При этом все доработки официально внесены в документы.

За редкий проект просят 4 миллиона рублей. Для коллекционного рынка это серьёзная сумма, однако речь идёт о редкой версии с подтверждённой историей и современными техническими решениями. Подобные автомобили появляются в продаже крайне редко, что делает лот заметным событием для ценителей советской автоклассики.

Фото: сайт Дром.ру