В Чебоксарах продают "Волгу" с мотором от Dodge и коробкой Mercedes за 1 млн рублей

На вторичном рынке появился необычный экземпляр ГАЗ-31105 — под капотом советского седана установлен турбированный двигатель от Dodge Neon SRT4, а трансмиссия заимствована у Mercedes-Benz W204.

В Чебоксарах выставили на продажу глубоко модернизированную "Волгу" 2007 года выпуска с пробегом 95 тысяч километров. Автомобиль прошел масштабный технический апгрейд: вместо штатного агрегата установлен 2,4-литровый турбомотор TD04LR, который применялся на "заряженных" версиях Dodge и Chrysler PT Cruiser GT. После настройки на диностенде мощность довели до 264 л.с., а крутящий момент — до 477 Нм. На объявление обратил внимание портал 110km.ru.

В паре с двигателем работает шестиступенчатая механическая коробка от Mercedes. Для установки изготовили индивидуальные элементы — маховик, переходную пластину и кардан. Задний мост сохранил классическую конструкцию, но получил самоблокирующийся дифференциал и измененное передаточное число.

Серьезно переработана тормозная система: спереди установлены механизмы от Honda Elysion, сзади — от Ford Focus, а главный цилиндр позаимствован у Subaru. Подвеска доработана за счет усиленных элементов и компонентов от европейских марок. Выхлоп выполнен из нержавеющей стали.

Салон также обновили: передние кресла заменили на сиденья от Chrysler, добавили шумоизоляцию и аудиосистему с сабвуфером. Оптика модернизирована — установлены би-ксеноновые линзы.

Особенность проекта — юридическая чистота. Все изменения официально внесены в документы, что избавляет будущего владельца от проблем при регистрации. Автомобиль продается за 1 млн рублей и комплектуется двумя наборами колес.

Фото: сайт Дром.ру