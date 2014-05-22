Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027

Приказ вступит в силу 1 января 2026 года.

Министерство сельского хозяйства России продлило запрет на промышленный и любительский вылов воблы в акватории Каспийского моря, а также в границах водных объектов Астраханской области и Калмыкии до 31 декабря 2026 года. Соответствующий приказ профильного ведомства из федерального правительства размещен на официальном портале правовых актов.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уточнил, что за последние 35 лет вылов этой рыбы на Каспии сократился в 60 раз. Для решения проблемы региональные власти выходил с инициативой к Росрыболовству и Минсельхозу с требованием об ограничении любительского и промышленного вылова воблы на прошлый год. Такое предложение было поддержано специализированными структурами. Позже Министерство по развитию сельского хозяйства приняло решение о полном запрете на вылов воблы в 2025 году. Приказ гласит о том, что запрет на вылов плотвы продлевается до начала 2027 года в семи районах Астраханской области. Дополнительно запрещено использовать определенные орудий лова.

Напомним, что на Волге и ее водотоках, а также в границах Калмыкии и Астраханской области в период с 11 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года будет действовать запрет на вылов щуки.

Фото: pxhere.com