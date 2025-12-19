Британская газета уточнила, что подтверждения сведений о причастности американского экономиста к связям с Москвой нет.

Британская газета The Daily Mail со ссылкой на собственные "источники в разведке" утверждает, что скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ. Такие данные приведены в публикации западной газеты. Журналисты обращают внимание своей аудитории, что на данный момент у СМИ отсутствуют документальные свидетельства этого. Авторы материала также не указали, какой именно стране принадлежит разведывательное сообщество, которое предоставило прессе такие данные. Дополнительно источник заметил, что Джеффри Эпштейн мог работать на Израиль.

Джеффри Эпштейн руководил "крупнейшей операцией-ловушкой в мире" по поручению КГБ, когда он предоставлял женщин для своей сети пособников. публикация иностранного СМИ

Корреспонденты из The Daily Mail признают, что нет никаких документальных свидетельств какой-либо связи американского финансиста с российским руководством.

Эпштейн считал, что российский рубль должен стать следующей мировой валютой.

Фото: pxhere.com