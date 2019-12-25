Захарова обвинила Клинтон во лжи о связях ее мужа с Эпштейно

В МИД России напомнили о фотографиях Билла Клинтона в джакузи и бассейне с девушками.

Бывшая американский государственный секретарь Хиллари Клинтон лжет насчет того, что ее муж и бывший президент США Билл Клинтон не знал о зверствах финансиста Джеффри Эпштейна. В комментарии журналистам "Вестей" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова уточнила, что политические элиты на Западе хорошо знакомы с с творчеством писателя Владимира Набокова и, в частности, с романом "Лолита". Поэтому в Москве не возникает сомнений о том, почему самолет Джеффри Эпштейна был известен под названием "Лолита Экспресс".

Я слышала и читала, как Хиллари Клинтон пыталась отмазать мужа в очередной раз, рассказывая о том, что он якобы не знал, куда ездит, и не понимал, кто такой Эпштейн, и ни в чем из этого не участвовал. Прошу прощения, доказательства того, что она врет, у меня есть. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова полагает, что когда Хилари Клинтон говорит о том, что Билл Клинтон пользовался этим самолетом только для того, чтобы летать на какие-то благотворительные мероприятия, то в реальности же семецная пара знала, для чего использовался этот борт в виду его конкретного названия. Напомним, что интерес к чете Клинтон и ее связям с Джеффри Эпштейном обострился в мировых СМИ на фоне публикации новых файлов из досье финансиста. Среди ранее необнародованных файлов оказались многочисленные фотографии бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица оказались скрыты.

