В МИД РФ напомнили о чудовищных заявлениях во внешней политике Франции.

В Москве указали на то, что публичные ссоры президента Франции Эмманюэля Макрона и его жены Бриджит Макрон являются поводом для карикатур. В комментарии журналистам "Вестей" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова отметила, что дела семейные должны и оставаться таковыми. Однако инцидент с французским политиком и его женой может попасть в местный сатиристический журнал Charlie Hebdo ("Шарли эбдо"), так как СМИ может там осветить общественности эту новость как передовицу. Чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что таким образом Франция наконец-то занялась своими внутренними делами.

Меня больше, честно говоря, волнуют те заявления, те шаги, которые предпринимает руководство Франции в отношении нашей страны. Чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в мае 2025 года американское новостное агентство The Associated Press распространило видеозапись прибытия президента Франции во Вьетнам с рабочим визитом. На видеокадрах глава Елисейского дворца все еще находился на борту самолета, в то время как его жена, стоявшая за кадром, быстро подняла руку к лицу французского политика. Казалось, что она дала супругу пощечину. Иностранный телеканал BFMTV отмечал, что Эмманюэль Макрон выглядел удивленным. Однако он быстро повернулся для того, чтобы поприветствовать встречающих. Затем пара спустилась по трапу воздушного судна. Президент Франции протянул жене руку, но та проигнорировала этот жест и держалась за поручень. Позже Эмманюэль Макрон заявил, что перед выходом из самолета "просто дурачился" со своей женой Бриджит.

Захарова назвала нарушением причисление судов к "теневому флоту" РФ.

