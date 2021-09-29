Захарова назвала нарушением причисление судов к "теневому флоту" РФ
Сегодня, 16:30

В Москве считают нарушением морского права и Конвенции ООН запрет относительно прохода судов с углеводородами.

Введение санкционного давления против отечественных судоходных компаний и объявление гражданских судов, которые перевозят углеводороды, "теневым флотом"  нарушают международное право.  Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 8 апреля сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница засетила, что ряд государств мира ввел запрет на заход российских  кораблей в морские порты, размещенные в их территориальных водах.

.... Оъявление судов под иностранными флагами, перевозящих российские углеводороды, неким теневым флотом - все это является нарушением международного права и, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова объяснила блокировку резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу.

Фото: МИД России

Теги: конвенция оон, мария захарова, мид, теневой флот
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

