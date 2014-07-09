Захарова объяснила блокировку резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

В МИД России напомнили о словах Василия Небензи после голосования.

Отказ российской стороны поддержать резолюцию Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу не дал использовать Совбез в возможных нечистоплотных целях. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства пояснила, что Москва активно работала с документом, внесенным на рассмотрение представителями Бахрейна, для того, чтобы исключить из текста недопустимые пассажи. Также наши дипломаты вносили собственные инициативы и были готовы к компромиссам.

Это блокировка попытки использовать Совбез в нечистоплотных, возможных нечистоплотных целях. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова обратила внимание на то, что российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя сразу же после голосования подчеркнул, что наша страна готова предложить и внести на рассмотрение Совбеза готовый альтернативный проект, содержащий в себя важнейшие положения для урегулирования кризиса.

