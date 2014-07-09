Захарова указала на роль России в урегулировании на Ближнем Востоке

Во внешнеполитическом ведомстве страны объяснили, что Россия содействовала мирному урегулированию на Ближнем Востоке в русле международного права, национальных интересов и гуманистических целей. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.
Активное вовлечение в оказание содействия урегулированию ситуации было встроено в русле национальных интересов, международного права и в истинно гуманистических целях.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Ранее американский президент-республиканец Дональд Трамп уведомил общественность через социальные сети о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели. Лидер Белого дома заверил аудиторию в том, что режим прекращение огня будет двусторонним.
Захарова о конфликте США и Ирана: "Некоторые пытались усидеть на 22 стульях".
