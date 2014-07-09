Захарова о конфликте США и Ирана: "Некоторые пытались усидеть на 22 стульях"

В МИД России оценили реакцию мирового сообщества на вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном.

Некоторые правящие режимы, реагируя на необоснованную американо-израильскую агрессию в отношении иранского руководства, пытались усидеть на 22 стульях сразу. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны заметили, что международные поборники за права человека так и не увидели гибель детей, женщин и мирного населения в Исламской Республике. При этом на Западе корреспонденты становились специализированно выбранной целью властей для того, чтобы они не смели рассказывать о правде "на земле".

Я видела, как некоторые режимы пытались сидеть не то что на двух, а на 22 стульях сразу, причем пересаживаясь. Я думаю, что мы были свидетелями того, как те, кто обычно с пеной у рта взывают к соблюдению свободы слова, затыкали рты всем журналистам, обозревателям и политологам… Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД добавили, что российская позиция по Ирану носит комплексный характер и оперирует имеющимися на руках фактами. В настоящее время Москве очень непросто выдерживать агрессивные выпады со стороны других государств мира, которые принуждают Кремль отказаться от своей точки зрения по ближневосточному вопросу.

