Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" добирался до Петербурга 25 часов из-за атак БПЛА

Команда кружила над Пулково, улетала в Архангельск и возвращалась в Москву.

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" потратил 25 часов, чтобы добраться до Петербурга на товарищеский матч с "Зенитом". Причиной стали многократные атаки беспилотников, из-за которых аэропорт Пулково не принимал рейсы. Об этом рассказал капитан команды Александр Мартынович.

По словам футболиста, команда сначала попыталась приземлиться в Петербурге, но из-за угрозы БПЛА самолёт покружил над городом и ушёл на запасной аэродром в Архангельск. После дозаправки лайнер снова взял курс на Пулково, но история повторилась. Пилот принял решение лететь в Москву. В столице футболисты прошли паспортный контроль уже глубокой ночью.

Команда предлагала вернуться обратно в Казахстан, чтобы готовиться к важным матчам чемпионата, однако утром было решено ехать в Петербург на автобусе. Путешествие по трассе заняло около восьми часов, футболисты несколько раз останавливались на заправках, чтобы размяться и перекусить хот-догами, а также попали в пятничные питерские пробки.

Товарищеский матч "Зенит" — "Кайрат" состоялся в Петербурге 28 марта и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Ранее Piter.TV сообщал, что команда из Петербурга победила в турнире по футболу на электроколясках.

