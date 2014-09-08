Команда из Петербурга победила в турнире по футболу на электроколясках

Президент клуба "Паралимпик" Разиль Ермаков отметил, что команда стояла у истоков развития этого вида спорта в России, где сейчас насчитывается более 30 команд.

В Центре адаптивного спорта на Яхтенной улице состоялся турнир по футболу на электроколясках, приуроченный к девятилетию клуба "Паралимпик". В соревнованиях "Большой футбол в Северной столице" приняли участие команды из Петербурга ("Аврора"), Москвы, Казани и Екатеринбурга.

По итогам кругового турнира победу одержал хозяин поля — "Паралимпик", продемонстрировавший отличную игру: две победы и две ничьи. Серебряные медали завоевал московский "Локомотив", а бронзу — казанский "Тимер".

Президент клуба "Паралимпик" Разиль Ермаков отметил, что команда стояла у истоков развития этого вида спорта в России, где сейчас насчитывается более 30 команд. Главный тренер Сергей Бушманов подчеркнул высокий уровень конкуренции и назвал турнир отличной подготовкой к отборочному чемпионату России.

Фото: ФСК "Паралимпик"