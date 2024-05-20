Трепова* отказалась от переписки с бывшим адвокатом-убийцей Алексеем Темелиди

Приговорённая к 27 годам колонии за теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, заявила, что не знакома с этим человеком.

Осуждённая по делу о теракте в петербургском кафе Дарья Трепова (признана террористкой и экстремисткой) отказалась вести переписку с бывшим адвокатом Алексеем Темелиди, отбывающим 22-летний срок за организацию убийств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что Темелиди хотел общаться с Треповой по почте и направил в её колонию ходатайство, в котором просил разъяснить девушке её право на обращение в суд. Однако в ответе учреждения говорится, что права Треповой уже разъяснены, а сама она отказывается от переписки, так как не знакома с данным человеком.

Ранее Темелиди уже пытался инициировать общение с другими известными осуждёнными. Он писал письма приговорённым к пожизненным срокам бывшему майору милиции Денису Евсюкову и главарю банды националистов Алексею Воеводину. Оба также не выразили желания поддерживать с ним переписку. Сам Темелиди, бывший адвокат международной коллегии адвокатов Петербурга, в 2012 году получил 22 года колонии.

Напомним, Дарья Трепова была приговорена в 2024 году к 27 годам колонии общего режима, штрафу в 600 тысяч рублей и ограничению свободы на два года. Это самый большой приговор, когда-либо вынесенный в России женщинам. Сейчас она отбывает наказание в мордовской колонии. Теракт произошёл 2 апреля 2023 года на творческом вечере военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую Трепова лично вручила Татарскому. Военкор погиб на месте, более 50 человек пострадали.

Ранее Piter.TV сообщал, что устроившая теракт в Петербурге Трепова* перестала выплачивать компенсации.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

*Признана террористкой и экстремисткой на территории РФ.