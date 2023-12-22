Трепова* рассказала, что в кафе на Университетской набережной выполняла задание кураторов из Украины

Девушка рассказала о причастности украинского журналиста Романа Попкова и его друга по кличке "Гештальт".

Дарья Трепова*, обвиняемая в организации теракта в кафе на Университетской набережной в Петербурге 2 апреля 2023 года, призналась в суде, что выполняла задания кураторов из Украины. Об этом пишет издание "РИА Новости" 16 января.

Девушка рассказала о причастности украинского журналиста Романа Попкова и его друга по кличке "Гештальт". Она заявила, что знала Попкова продолжительное время.

Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтером на Украину, он ответил, что подумает. Дарья Трепова*, обвиняемая по делу о теракте в Петербурге

Через полгода журналист написал, что готов помочь с переездом, а после начал давать поручения. Посылку с бюстом Владлена Татарского отправил "Гештальт". Он отметил, что в ней – микрофон и трекер.

Я поверила, но меня это испугало, они говорили, что посылка из-за границы идет. Я подумала, что из-за границы нельзя перевезти бомбу. Дарья Трепова*, обвиняемая по делу о теракте в Петербурге

Ранее мы сообщали о том, что на подготовку теракта Треповой* выделили 191,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ.