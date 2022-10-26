Стало известно, какую сумму выделили Треповой* на подготовку теракта в Петербурге

Сумма была озвучена в ходе судебного процесса по делу 21 декабря.

Дарья Трепова* (внесена в реестр террористов и экстремистов РФ), которую обвиняют в теракте на Университетской набережной в Петербурге 2 апреля 2023 года, получила от своих "кураторов" в период с декабря 2022 года по март 2023-го 191,5 тысячу рублей на криптокошелек. Об этом пишет ТАСС 21 декабря, ссылаясь на прокурора Надежду Тихонову.

Сумма была озвучена в ходе судебного процесса по делу. Прокурор прочла протокол осмотра телефона Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов РФ). В одном из чатов обнаружили запись с адресом криптовалютного кошелька Binance. Тогда следователь перешел по ссылке и получил соответствующие сведения.

Установлено, что на указанный криптовалютный кошелек за этот период поступила криптовалюта "биткойн", эквивалентная 191 тысячи 470 рублям 52 копейкам по курсу ЦБ России на соответствующие даты зачислений. Надежда Тихонова, прокурор

По данным следствия, из этой суммы обвиняемая вывела на свой счет банка "Тинькофф" 132 тысячи 543 рубля 57 копеек.

Напомним, что суд над Дарьей Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов РФ) возобновили 11 декабря.

Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ.