Суд на Треповой* возобновили в Петербурге

Изначально слушания были отложены из-за отсутствия на заседании второго подсудимого Дмитрия Касинцева, который был госпитализирован.

Спустя 11 дней перерыва, в Северной столице возобновился процесс по делу Дарьи Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов РФ), обвиняемой в организации взрыва в кафе на Университетской набержной и убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Изначально слушания были отложены из-за отсутствия на заседании второго подсудимого Дмитрия Касинцева, который был госпитализирован. Касинцев обвиняется в помощи Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов РФ), он уже частично признал вину. В начале заседания адвокат Елена Конева сообщила, что медицинское учреждение подтвердило госпитализацию Касинцева. Его состоянием здоровья также поинтересовались судьи.

Кроме того, стало известно, что на сегодняшнем заседании прокурор зачитал заключения медэкспертиз.

Ранее мы сообщили о том, что фигурант дела Старовойтовой сделал запрос об УДО.

Фото: Григорий Тимченко / АиФ

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ