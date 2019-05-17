Фигурант дела Старовойтовой сделал запрос об УДО

На данный момент Виталий Акишин отбыл две трети своего срока.

Виталий Акишин, проходящий фигурантом дела об убийстве Галины Старовойтовой, подал прошение о условно-досрочном освобождении от отбытия наказания. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В своем ходатайстве Акишин отметил, что неотбытая часть его наказания была заменена на принудительные работы в соответствии с законодательством. Он также отметил свое примерное поведение в колонии, активное участие в благотворительной деятельности и общественной жизни учреждения, а также полученные им поощрения и благодарности. На данный момент Акишин отбыл две трети своего срока.

У фигуранта нет каких-либо взысканий или замечаний от работодателя и администрации исправительного учреждения. Его охарактеризовали положительно и подчеркнули его участие в мероприятиях места трудоустройства. Материалы обращения были переданы судье,однако решение по данному запросу пока не принято.

Напомним, что Акишин был осужден на 23,5 года за убийство депутата Галины Старовойтовой и покушение на её помощника Руслана Линькова.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец почти 4 года проведёт в колонии за нападение на сотрудницу церковной лавки.

Фото: Piter.TV