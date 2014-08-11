Петербуржец почти 4 года проведёт в колонии за нападение на сотрудницу церковной лавки

Он под угрозой ножа и отвертки забрал 800 рублей.

Петербуржца признали виновным в разбойном нападении на работницу церковной лавки в Красном Селе. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что 41-летний обвиняемый 19 августа 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в храм Святой благоверной царицы Тамары, расположенный в Красном Селе. Мужчина подошел к работнице церковной лавки и под угрозой применения отвертки и ножа потребовал отдать ему имущество. Потерпевшая передала мужчине мобильный телефон и 800 рублей, после чего обвиняемый скрылся.

Суд назначил петербуржцу 3 года и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на петербургского бизнесмена. Они украли в его квартире сейф, так как думали, что в нём 50 млн рублей и драгоценности.

Фото: Piter.tv