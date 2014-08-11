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Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на петербургского бизнесмена

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В квартире предпринимателя они забрали один из сейфов, так как думали, что там лежат драгоценности и 50 млн рублей.

Полицейские задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на петербургского бизнесмена. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что на территории парковки крупного продовольственного рынка на юго-западе Петербурга злоумышленники силой посадили потерпевшего в автомобиль. Они избили мужчину и потребовали деньги. При себе у коммерсанта оказалось 100 тысяч рублей. Сообщники забрали их, а также ключи от его квартиры. В квартире они забрали один из сейфов, так как думали, что там лежат драгоценности и 50 млн рублей.

Когда предприниматель приехал домой он понял, что похитители перепутали сейфы и забрали не тот, в котором находилась крупная сумма.

Полицейские задержали предполагаемого организатора нападения, двоих его сообщников – на территории Чеченской Республики, еще одного – в Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Все подозреваемые заключены под стражу.

Ранее иностранца задержали по подозрению в ограблении псковича на Невском. Он отобрал у жителя Псковской области золотую цепочку стоимостью 400 тысяч рублей.

Видео: МВД Медиа

Теги: бизнесмен, грабеж, разбой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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