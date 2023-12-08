Иностранца задержали по подозрению в ограблении псковича на Невском

Летом 2023 года мужчина, применив силу, отобрал у заявителя золотую цепочку стоимостью 400 тыс. рублей.

Полиция Центрального района Северной столицы провела задержание мужчины, подозреваемого в грабеже на Невском проспекте. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что 29 июля к правоохранителям обратился 30-летний житель Пскова, заявив, что около 03:00 у дома №32 - 34 по Невскому проспекту неизвестный, применив силу, отобрал у него золотую цепочку стоимостью 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого в среду, 6 декабря, в 23:00 у дома №101 по проспекту Стачек: им оказался 26-летний неработающий гражданин одного из сопредельных государств, находящийся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Ранее мы сообщили о том, что ещё пятеро участников драки у "Лахта Центра" задержаны в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти