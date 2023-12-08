Ещё пятеро участников драки у "Лахта Центра" задержаны в Петербурге

Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу другим троим задержанным.

В пятницу, 8 декабря, петербургская полиция задержала пятерых активных участников конфликта у "Лахта-центра" в возрасте от 19 до 35 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

До этого правоохранителям уже удалось задержать троих других подозреваемых 23 и 28 лет, которые являются уроженцам одной из стран ближнего зарубежья. Решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.

О массовой драке на Бобыльской улице в Приморском районе стало известно 4 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы сообщили о том, что после драки у "Лахта Центра" более 50 человек лишены патентов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти