Полиция задержала активных участников драки у "Лахта Центра"

Это уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, 23 и 28 лет.

Полиция Петербурга задержала активных участников драки около "Лахта Центра". Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 4 декабря в полицию поступило сообщение о конфликте у дома 2 по Бобыльской улице. Позже из медучреждения поступила информация об оказании помощи троим участникам конфликта, уроженцам южных регионов страны, 20 и 22 лет. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В результате 6 декабря по подозрению в причастности к данному преступлению задержаны три уроженца одной из стран ближнего зарубежья, 23 и 28 лет. Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий по установлению иных участников конфликта.

Также полиция провела масштабный рейд среди мигрантов. В результате более 100 иностранных граждан были доставлены в полицию за различные нарушения миграционного законодательства.

Видео: МВД