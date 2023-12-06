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После драки у "Лахта Центра" более 50 человек лишены патентов

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В результате более 100 иностранных граждан были доставлены в полицию за различные нарушения миграционного законодательства.

Расследование дела о массовой драке с участием мигрантов в Приморском районе поручено полиции. По согласованию с прокуратурой по данному инциденту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщалось ранее, 4 декабря в полицию поступило сообщение о конфликте у дома 2 по Бобыльской улице (около Лахта Центра). Позже из медицинского учреждения в полицию поступила информация об оказании помощи троим участникам конфликта, уроженцам южных регионов страны, 20 и 22 лет. Правоохранителями были установлены предполагаемые участники драки. Приняты меры к их задержанию.

Также вечером 5 декабря по указанному адресу прошли масштабные мероприятия по профилактике противоправных явлений среди мигрантов. В результате более 100 иностранных граждан были доставлены в полицию за различные нарушения миграционного законодательства. Более половины из них лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории России. А 13 мигрантов, совершивших наиболее грубые нарушения, задержаны и помещены в специализированный центр для последующего выдворения за пределы РФ.

Видео: МВД

Теги: драка, лахта центр, мигранты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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