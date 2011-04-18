После массовой драки приезжих у "Лахта Центра" возбуждено уголовное дело

Речь идет о ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В понедельник, 4 декабря, около "Лахта Центра" произошла массовая драка с участием трудовых мигрантов. По данному факту следственный отдел Приморского района ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 5 декабря.

По версии следствия, участники в общественном месте у здания "Лахта Центра" из хулиганских побуждений, "используя незначительный повод для конфликта", организовали массовую драку и нанесли прохожим множественные удары руками и ногами, в результате чего один человек обратился за медицинской помощью.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление причастных к преступлению лиц. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе произошла смертельная драка между пациентами.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург