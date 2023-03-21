В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения 17-летнего курьера на мужчину и его сына

С телесными повреждениями в виде химического ожога конъюнктивы глаз пострадавшие обратились в медицинское учреждение.

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом 19 июля рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 17 июля 40-летний мужчина сделал замечание 17-летнему курьеру, который ехал на велосипеде по проезжей части. В ответ на это подросток распылил содержимое перцового баллончика в лицо горожанина и его шестилетнего сына. С телесными повреждениями в виде химического ожога конъюнктивы глаз пострадавшие обратились в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, с подозреваемого взято обязательство о явке. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: нападение собак на пенсионерку на Школьной улице стало уголовным делом.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти