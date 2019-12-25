Задержан курьер, распыливший перцовый баллончик в лицо мужчине с ребенком

Потерпевшие были госпитализированы в медицинские 40-летнего мужчину обследовали врачи глазного травмпункта и диагностировали ему химические ожоги конъюнктив обоих глаз. Такой же диагноз поставили его шестилетнему сыну.

Сотрудники Росгвардии задержали в Выборгском районе Петербурга велокурьера, который толкнул ребенка, а затем, вступив в перебранку с его отцом, травмировал обоих струей газа из баллончика, информирует пресс-служба вневедомственной охраны.

Вечером в среду, 17 июля, 17-летний юноша на мотовелосипеде, проезжая по пешеходному переходу, задел мальчика, который в тот момент переходил дорогу вместе с папой. Отец ребенка возмутился, между ними и курьером возникла перепалка. Молодой человек вытащил баллончик и распылил газ в сторону родителя, заодно попав и в ребенка. учреждения. Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции.

Потерпевшие были госпитализированы в медицинские 40-летнего мужчину обследовали врачи глазного травмпункта и диагностировали ему химические ожоги конъюнктив обоих глаз. Такой же диагноз поставили его шестилетнему сыну в детской больнице имени Раухфуса. И того, и другого после оказания медицинской помощи отпустили на домашнее лечение.

Ранее мы сообщили о том, что неадекватный мужчина повредил около 20 авто во Всеволожске.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга