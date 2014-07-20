Неадекватный мужчина повредил около 20 авто во Всеволожске

Хулигана заметили прохожие 17 июля около 9:30 возле торгового центра на Октябрьском проспекте.

Мужчина, гуляя по улицам Всеволожска, крушил зеркала и дворники автомобилей, которые встречались ему на пути. Прежде чем его задержали сотрудники Росгвардии, он успел испортить утро примерно 20 автовладельцам.

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что хулигана заметили прохожие 17 июля около 9:30 возле торгового центра на Октябрьском проспекте.

Оказалось, что до этого он свернул зеркала и нанес другие повреждения автомобилям, припаркованным также на Александровской улице и Всеволожском проспекте.

Дежуривший неподалеку наряд задержал 48-летнего мужчину и доставил его в 128-й отдел полиции. На видео, опубликованном пресс-службой, видно, что задержанный находился в состоянии сильного опьянения.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга ️