Военнослужащий погиб при взрыве автомобиля на Колпинском шоссе

Предположительно, взрывное устройство привели в действие дистанционно.

Мощный взрыв прогремел около семи утра в Славянке, рядом с магазином "Лента" и заправкой "Татнефть". По факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего выясняются. Движение по Колпинскому шоссе перекрыто.

По данным "78", погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО. Источник издания сообщил, что взрывное устройство было прикреплено к днищу машины. Его дистанционно привели в действие, когда полковник стал выезжать из двора. В машине он находился один.

Аналогичное преступление произошло в Пушкинском районев в августе 2026 года. При взрыве автомобиля в Шушарах погиб военный.

Фото: Piter.TV