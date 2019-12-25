Подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего в Петербурге сбежал из страны

Петербуржец вылетел из аэропорта Пулково в Турцию.

Правоохранители установили личность подозреваемого в установке самодельного взрывного устройства (СВУ) под машиной полковника в Славянке. Им оказался 31‑летний житель Санкт‑Петербурга, сообщила "Фонтанка".

По данным издания, преступник сумел воспользоваться временным промежутком между установкой устройства и его срабатыванием и успел покинуть Россию. Согласно предварительной версии, СВУ прикрепили примерно в час ночи. Уже через два часа мужчина находился в аэропорту Пулково, откуда вылетел в Турцию.

Российские спецслужбы вышли на связь с зарубежными коллегами и выяснили, что подозреваемый покинул территорию республики. Сейчас выясняется его местопоположение.

Взрыв на Колпинском шоссе прогремел ровно в 07:00. Взрывное устройство привели в действие дистанционно, когда полковник стал выезжать из двора. Военнослужащий скончался на месте.

Фото: Piter.TV