Автобус с пассажирами попал под взрывную волну на Колпинском шоссе

Находящихся в салоне петербуржцев не задело.

Рейсовый автобус, в салоне которого находилось около 40 пассажиров, оказался в зоне действия взрывной волны на Колпинском шоссе в Славянке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, сообщила "Фонтанка".

По словам очевидцев, в автобусе после взрыва выдавило два стекла. Находящихся в салоне петербуржцев не задело. Водитель оперативно высадил всех пассажиров.

Утром 12 ноября на Колпинском шоссе взорвался автомобиль, в котором находился военнослужащий. Мужчина получил смертельные ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Момент взрыва зафиксировала камера домофона.

Из‑за ЧП пришлось перекрыть участок Колпинского шоссе — от улицы Полоцкой до улицы Туровской. Правоохранительные органы продолжают работать на месте случившегося.

Видео: Telegram/Дорожный Контроль СПБ | ЛО