Момент взрыва машины военнослужащего на Колпинском шоссе попал на видео

Полковник погиб на месте.

Момент взрыва автомобиля полковника в Славянке рядом с магазином "Лента" зафиксировала камера домофона. На кадрах видно, что ЧП случилось 12 ноября в 7:00.

В настоящее время правоохранительные органы оцепили территорию. Колпинское шоссе перекрыто, на месте работают сотрудники спецслужб.

По предварительным данным , взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля и приведено в действие дистанционно — в тот момент, когда полковник выезжал из двора. Мужчина погиб на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе.

Видео: Telegram/Дорожный Контроль СПБ | ЛО