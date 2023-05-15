Стало известно, кто заложил СВУ под автомобиль военного на Колпинском шоссе

Преступление совершила 24-летняя приезжая.

Стало известно, кто установил самодельное взрывное устройство под автомобиль военного на Колпинском шоссе в Петербурге. Об этом пишет "Фонтанка" 28 августа.

Преступление совершила 24-летняя приезжая. Несколько месяцев назад с ней связались незнакомцы в мессенджере, затем подключились представители ВСУ. Спустя время россиянке предложили заложить бомбу под конкретную машину и рассказали, что после этого она сможет переехать из страны.

Когда задание было выполнено, исполнительница направилась в аэропорт Пулково и улетела в Турцию. А турецкие правоохранители уже заявили, что девушка в Кишиневе.

Напомним, накануне прогремел взрыв возле магазина в Шушарах. В транспортном средстве находились подполковник и его супруга. Мужчина погиб, за жизнь женщины борются врачи. Следствие возбудило уголовное дело по данному факту.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер