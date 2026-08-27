Следователи и криминалисты продолжают работу на месте взрыва в Шушарах

Мужчина погиб, женщина госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

В Петербурге следователи, криминалисты и оперативные службы продолжают работу на месте взрыва автомобиля в Пушкинском районе, территория на Колпинском шоссе все еще оцеплена. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Напомним, инцидент произошел утром 27 августа. Как сообщают очевидцы, когда машина только начала движение, раздался хлопок. В салоне находились два человека: следствие подтвердило, что это были военнослужащий одной из воинских частей и его супруга. Мужчина погиб, женщина госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Очень сильный взрыв, все сооружение это подскочило. Зрелище неприглядное, машина откатилась от места на 20 метров. Женщину, как раз я подходил, вытаскивали. Она в сознании, но шок. Взрыв очень сильный был. Александр, охранник платной парковки

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз.

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