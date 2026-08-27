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Следователи и криминалисты продолжают работу на месте взрыва в Шушарах
Сегодня, 16:42
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Следователи и криминалисты продолжают работу на месте взрыва в Шушарах

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Мужчина погиб, женщина госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

В Петербурге следователи, криминалисты и оперативные службы продолжают работу на месте взрыва автомобиля в Пушкинском районе, территория на Колпинском шоссе все еще оцеплена. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Напомним, инцидент произошел утром 27 августа. Как сообщают очевидцы, когда машина только начала движение, раздался хлопок. В салоне находились два человека: следствие подтвердило, что это были военнослужащий одной из воинских частей и его супруга. Мужчина погиб, женщина госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. 

Очень сильный взрыв, все сооружение это подскочило. Зрелище неприглядное, машина откатилась от места на 20 метров. Женщину, как раз я подходил, вытаскивали. Она в сознании, но шок. Взрыв очень сильный был.

Александр, охранник платной парковки

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: взрыв, шушары
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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