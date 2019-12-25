После взрыва в Шушарах возбуждено уголовное дело

Сейчас следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия.

Следователи Пушкинского района Петербурга возбудили уголовное дело по факту возгорания автомобиля на Колпинском шоссе в Шушарах, в результате которого погиб мужчина и пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, рассказали в СК РФ 27 августа.

Сейчас следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время назначат ряд необходимых судебных экспертиз.

Напомним, по информации "Фонтанки", в машине находились военнослужащий и его супруга. В транспортном средстве сработало самодельное взрывное устройство.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Главное фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу