На Колпинском шоссе взорвался автомобиль с военнослужащим и его женой

Мужчина погиб, за жизнь женщины в больнице борются врачи.

В Петербурге на Колпинском шоссе произошел взрыв. Неизвестные подорвали машину, в которой находились военнослужащий и его жена. По данным "Фонтанки", мужчина погиб, за жизнь женщины в больнице борются врачи.

Утром 27 августа, примерно в 10:00, подполковник начал отъезжать от своего дома. В этот момент в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Осколки повредили припаркованные рядом транспортные средства, пишет 78.ru. На месте работали экстренные службы.

По предварительной информации, супругам оторвало ноги. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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