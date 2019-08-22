В метро Петербурга раскрыли подробности задержания студента с бомбой

Подозрительного пассажира остановили для досмотра, после чего в его рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство. Никто из пассажиров не пострадал.

Сотрудники транспортной безопасности Петербургского метрополитена предотвратили пронос самодельного взрывного устройства на станцию. Подозрительного пассажира остановили во время досмотра.

В Петербургском метрополитене раскрыли подробности задержания 21-летнего студента, у которого при входе на станцию обнаружили самодельное взрывное устройство.

Как сообщили в пресс-службе подземки, внимание сотрудников транспортной безопасности привлекло подозрительное поведение молодого человека. Его пригласили на личный досмотр, во время которого в рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство.

После обнаружения опасного предмета на место прибыли сотрудники полиции и специалисты взрывотехнической службы. Подозреваемого задержали и передали правоохранительным органам.

По версии ФСБ, студент был завербован украинскими спецслужбами и готовил теракт в отношении сотрудника оборонного предприятия. Молодой человек успел пройти через турникеты, однако был остановлен до того, как смог реализовать свои намерения. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников.

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Фото: пресс-служба метрополитена СПб