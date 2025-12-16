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ФСБ: задержаны двое россиян, готовивших теракт на железной дороге в Подмосковье

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Сейчас подозреваемые дают признательные показания.

Российские силовые структуры задержали двух граждан страны, которые занимались подготовкой по заданию украинских спецслужб подрыв поезда с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Подмосковье. Соответствующими сведениями со СМИ поделились представители Центра общественных связей. В ФСБ уточнили, что злоумышленники вступили в контакт с представителем киевского режима и изъяли из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) для совершения террористического акта на участке железной дороги. Ранее злоумышленникам удалось провести разведку местности, подобрать удобную для преступления локацию У подозреваемых лиц обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения злоумышленников.

Задержанные дают признательные показания.

ЦОС ФСБ России

В настоящее время оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела.  Задержание фигурантов явилось результатом длительной оперативной разработки группы лиц. В рамках этих мероприятий силовиками зафиксированы попытки россиян заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей.

ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов в Ленинградской области.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: железная дорога, подмосковье, регионы, теракт, фсб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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