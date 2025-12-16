ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов в Ленинградской области

В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны УФСБ по Петербургу и Ленобласти обнародовало ранее секретные материалы.

В день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассекретило несколько документов военного времени, которые ранее были недоступны для широкой публики. В этих бумагах содержатся подробные свидетельства о преступлениях нацистских захватчиков против мирного населения на оккупированных территориях Ленинградской области, пишет КП-Петербург.

Одно из спецсообщений, датированное 3 апреля 1942 года, рассказывает о зверствах, творившихся в Тихвине и его окрестностях до освобождения района. В документе говорится, что гитлеровцы ввели в городе жесткий комендантский час после 16:00 — любого, кто оказывался на улице после этого времени, расстреливали на месте. Местные жители были вынуждены подчиняться предателям-старостам, которые позже были арестованы красноармейцами.

Немецкие солдаты и офицеры методично грабили дома, выгоняли людей из квартир и отправляли награбленные вещи в Германию через комендатуру. Тихвинский монастырь, одна из главных духовных святынь региона, был превращён в застенок гестапо. Там казнили и расстреливали пленных красноармейцев и советских граждан. В документе приведены конкретные имена жертв: двоих красноармейцев Громова и Такашева, а также рабочих-железнодорожников Михайлова и Степанова гитлеровцы возили по городу на салазках раздетыми, а затем бросили умирать от голода и холода в холодной келье. В другой келье было обнаружено изуродованное тело 15-летней девочки Лидии Колодецкой, которую, по данным следствия, изнасиловали и замучили до смерти.

Не менее страшная картина предстает в документах о Гатчине, где оккупанты организовали концентрационный лагерь на полторы тысячи человек. Туда сгоняли мужчин в возрасте от 15 до 50 лет. Условия содержания были бесчеловечными: заключённые не имели доступа к воде и туалету, а еду им бросали прямо на пол или на улицу. В документах указано, что питание выдавали всего два раза в день: утром — 200 граммов хлеба и кружка чая, вечером — не более одной кружки жидкой баланды. Многие пленные, доведённые до отчаяния, рылись в помоях, которые выливали немцы. Заключённых сгоняли на принудительные работы в поле, на аэродром и в лес, где они трудились до 14 часов в день. За малейшую провинность следовало избиение до смерти. Ежедневно в лагере умирало до 30 человек, и большинство заключённых считали себя обречёнными на медленную и мучительную гибель.

В Волховском районе фашисты оккупировали 12 сельсоветов. В первые же дни они отобрали у населения весь скот и продовольствие, а с наступлением холодов — тёплую одежду и постельные принадлежности. Людей расстреливали за малейшее неповиновение. В документах приведены примеры: колхозницу Анисимову из деревни Верховицы убили за отказ дать солдатам пилу; колхознику Аверину, спрятавшему корову, после доноса старосты прострелили обе руки. В деревне Теребонижье немецкие офицеры согнали в лес всех мужчин и детей, устроив на них настоящую охоту. Кроме того, оккупанты заставляли население лаять по-собачьи, чтобы выгонять спрятавшихся в лесу людей на дорогу.

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Фото: Piter.tv