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В Шушарах построят магазин с подземной автостоянкой
Вчера, 15:52
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах построят магазин с подземной автостоянкой

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Возле магазина также оборудуют автомобильную стоянку.

В Шушарах согласовали проект магазина с подземной автостоянкой. Его планируют построить на улице Школьная рядом с жилыми комплексами, рассказал портал "Строительный Петербург".

Разработкой проекта занималась компания ООО "Возрождение". Архитектурное решение здание выдержат в сдержанном ключе, чтобы оно гармонично вписалось в существующую застройку района.

Основную площадь магазина будут занимать торговые помещения. Товары будут загружать через помещение на первом этаже. В торговое пространство, которое оборудуют на втором этаже, они будут поступать с помощью грузового подъемника.

В подвальном уровне оборудуют подземную автостоянку. Въезд и выезд машин будет организован со стороны Чудовской улицы и местного проезда.

Рядом с магазином предусмотрены отрытые автостоянки для покупателей. Кроме того, проект включает озеленение территории.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге на Южном шоссе появится новый магазин.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: комитет по строительству, магазин, шушары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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