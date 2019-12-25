В Шушарах построят магазин с подземной автостоянкой

В Шушарах согласовали проект магазина с подземной автостоянкой. Его планируют построить на улице Школьная рядом с жилыми комплексами, рассказал портал "Строительный Петербург".
Разработкой проекта занималась компания ООО "Возрождение". Архитектурное решение здание выдержат в сдержанном ключе, чтобы оно гармонично вписалось в существующую застройку района.
Основную площадь магазина будут занимать торговые помещения. Товары будут загружать через помещение на первом этаже. В торговое пространство, которое оборудуют на втором этаже, они будут поступать с помощью грузового подъемника.
В подвальном уровне оборудуют подземную автостоянку. Въезд и выезд машин будет организован со стороны Чудовской улицы и местного проезда.
Рядом с магазином предусмотрены отрытые автостоянки для покупателей. Кроме того, проект включает озеленение территории.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге на Южном шоссе появится новый магазин.
Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все