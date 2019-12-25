На Южном шоссе построят магазин с бытовыми услугами

Возле магазина оборудуют автомобильную стоянку и велопарковку, а также благоустроят территорию.

В Санкт-Петербурге появится новый магазин с помещениями для бытового обслуживания. Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал его архитектурный облик, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект подготовила компания ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" по заказу предпринимателя Ковалёва А.В. Здание возведут рядом с жилым кварталом, что обеспечит удобство для местных жителей.

Возле магазина оборудуют автомобильную стоянку и велопарковку, а также благоустроят территорию – здесь высадят деревья, кустарники и разобьют газон.

Новый объект создаст дополнительные удобства для жителей района, предлагая товары и услуги в шаговой доступности.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре