Сапфир из коллекции Романовых продали на аукционе за 411 млн рублей

Свой текущий вид с браслетом он приобрел в 2015 году.

Браслет с уникальным сапфиром из коллекции российского императорского дома Романовых продан на аукционе в Женеве за 4,9 миллиона долларов. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились официальные представители американского аукционного дома Sotheby"s. На сайте специалисты сообщили, что с молотка ушел лот с весом 197,8 карата. Известно, что драгоценный камень установлен на браслет, украшенный бриллиантами и горным хрусталем. До продажи такое ювелирное украшение оценивалось примерно в 1,02-2,05 миллиона долларов.

В описании лота упоминается, что многие значимые камни из коллекции императорской семьи куплены императрицами Елизаветой Петровной и Екатериной II в XVIII веке, однако точная дата приобретения данного сапфира неизвестна. Драгоценный камень в бриллиантовой оправе работы Фаберже носила вдовствующая императрица Мария Федоровна, супруга Александра III. После Октябрьской революции это украшение было продано.

В Павловск вернули столик-бобик времен Екатерины II, вывезенный из музея почти 100 лет назад.

Фото: Sotheby"s