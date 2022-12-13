Сбербанк помог Царскому селу вернуть письма и фотографии семьи Романовых

Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское Село":
Конечно, это не могло нас не обрадовать, и не озадачить, потому что хозяева, те люди, которые продавали собрание этих документов, они в своих планах имели продать эти бумаги с аукциона, и нашей задачей было очень быстро отреагировать и попытаться приобрести их, потому что если они были выставлены на аукцион, они бы распылились по всему миру.
Сбербанк помог музею-заповеднику "Царское село" выкупить все собрание и начать большую изыскательскую работу.
Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка СберБанка:
Мы толику маленькую внесли, помогли приобрести архивные документы царской семьи Романовых, а уже просветительскую деятельность и этот научный труд - все благодаря вашим сотрудникам, благодаря вам.
Документы и особенно фотографии были очень важны для музея-заповедника и в частности, недавно реконструированного Александровского дворца. Именно там родился Николай II, и именно в этой усадьбе проживала царская семья с 1905 по 1917 год. По фотографиям сотрудники музея смогли воссоздать интерьеры, обстановку, а личная переписка пролила свет на частную жизнь и манеру общения августейшей семьи.
Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское Село":
Там очень много интересных документов, которые раскрывают частную сторону жизни этой семьи, их отношения между собой, какие-то очень интересные вопросы, даже не освещенные в литературе. Мы узнали, например, на каком языке они писали друг другу и разговаривали.
Материалы, охватывающие более чем полувековой период – с 1866 по 1922 год, объединили в один труд и издали в виде научного каталога "Архив семьи Романовых". В книге представлены полные тексты писем с развернутыми комментариями, описания фотографий и именной указатель более 215 персон, фигурирующих в документах. Исследователи уже назвали каталог одним из интереснейших артефактов последних лет. Кстати, "Архив семьи Романовых" был издан тоже при финансовой поддержке Сбербанка.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все