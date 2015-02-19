Специалистам потребуется не менее двух недель на ликвидацию последствий урагана в Царском Селе

По предварительным подсчетам, в Екатерининском парке повалено 51 дерево, а в Александровском – 98 (данные по Баболовскому парку уточняются).

Музею-заповеднику "Царское Село" понадобится как минимум две недели, чтобы полностью устранить последствия субботнего урагана. Для координации восстановительных работ в музее создана специальная рабочая группа, сообщила пресс-служба ГМЗ.

На данный момент Екатерининский парк открыт для посещения, однако в Александровском действует только один вход – ближайший к дворцу, который позволяет пройти на экспозицию. Вся остальная территория огорожена предупредительной лентой ради безопасности посетителей и будет закрыта до завершения расчистки.

Сотрудники садово-парковой службы приступили к работе вечером 11 июля, сразу после стихания штормового ветра, и трудились всю ночь. По предварительным подсчетам, в Екатерининском парке повалено 51 дерево, а в Александровском – 98 (данные по Баболовскому парку уточняются).

Наиболее серьезный ущерб в Екатерининском парке нанесен Рамповой и Периметральной аллеям, дубовой роще кенконс у Орловских ворот, а также Собственному садику, где была утрачена уникальная черемуха Маака возрастом более 80 лет. На пандусе Камероновой галереи из вазонов были вырваны с корнем цикасы и повреждены цветники.

Старожилы утверждают, что такого не было последние лет 30, отмечает главный хранитель парков ГМЗ "Царское Село" Ольга Филиппова. Сейчас работы сконцентрированы в Екатерининском парке. Сотрудники в первую очередь распиливают зависшие в кронах сучья и вывозят погибшие деревья. Ликвидировать последствия стихии будут все специалисты садово-парковой службы музея последовательно: сначала Екатерининский парк, затем Александровский и Баболовский.

Администрация музея просит гостей с пониманием относиться к временным ограничениям и строго соблюдать требования безопасности, не заходя за ограждения.

Ранее мы сообщили о том, что ураган в Петербурге повредил 19 автомобилей.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"