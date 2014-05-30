В Екатеринбурге прошел запрещенный властями крестный ход

В шествии приняли участие около двух тысяч человек.

В Екатеринбурге прошел запрещенный властями стихийный крестный ход. Участие в мероприятии принял митрополит Верхотурский Евгений Кульберг. Демонстранты дошли от Храма на Крови до Ганиной Ямы. Они повторили маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки императорской семьи Романовых. Верующие дошли от места убийства до места захоронения останков. Данное меропритие проходит традиционно в ночь гибели царя и его родных.

Мы знаем, какие особые времена сегодня, сколько людей сейчас в нашем городе реально болеют, реально умирают. В этой связи санитарные врачи предупредили об опасности и о том, что шествие не может быть по закону проведено в нынешнем году. Евгений Кульберг, митрополит

На божественной литургии перед мероприятием митрополит Екатеринбургский передал просьбу и благословение патриарха Кирилла. Всех участников шествия попросили соблюдать социальную дистанцию и носить медицинскую маску. Позже к акции присоединился митрополит Узбекистанский и Ташкентский Викентий. В правоохранительных органах Свердловской области рассказали, что в крестном ходе приняли участие порядка 2 тысяч человек, однако около Храма людей было еще больше.

День перенесения мощей Александра Невского отметили в Петербурге.

Видео: Telegram / Екатское чтиво