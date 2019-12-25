День перенесения мощей князя Александра Невского отмечают в Санкт-Петербурге

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялись молебен и божественная литургия.

В Петербурге 12 сентября православные христиане отмечают День памяти перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялись молебен и божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На службу пришли губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Традиционный крестный ход, проводившийся в Петербурге в эти дни ежегодно, отменен из-за "вирусной" обстановки. Несмотря на это, событие в Лавре собрало достаточное количество прихожан, не соблюдавших дистанцию и пришедших в церковь без масок.

Ранее стали известны планы масштабного празднования в Петербурге 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского. В 2021 году именно Северная столица станет центром праздничных торжеств, несмотря на мероприятия в других городах России.

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