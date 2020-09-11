Стало известно, как могут отметить в Петербурге 800-летие со дня рождения Александра Невского

Праздничные торжества могут пройти в 2021 году на Дворцовой площади.

Стали известны планы масштабного празднования в Петербурге 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского. В 2021 году именно Северная столица станет центром праздничных торжеств, несмотря на мероприятия в других городах России, соообщил 11 сентября "Петербургский дневник".

Издание отметило, что концерт в честь благоверного князя может пройти на Дворцовой площади. Об этом рассказали в отделе по связям с религиозными организациями администрации города.

Кроме того, стали известны детали празднования в 2020 году. В субботу, 12 сентября, крестного хода не запланировано, но пройдут другие мероприятия – на территории Александро-Невской лавры состоится праздничный концерт, а также пройдет церемония вручения премии правительства Петербурга "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского.

Запланировано награждение победителей тематического фотоконкурса, а также проведение в режиме онлайн молодежного исторического форума "Александровский стяг".

Ранее мы сообщали о том, что церковь святого князя Александра Невского в Красном Селе будет отреставрирована. На работы выделено 34,6 млн рублей.

Фото: Piter.tv