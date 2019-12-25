На работы выделено 34,6 млн рублей.

Церковь св. князя Александра Невского в Красном Селе будет отреставрирована. Соответствующую закупку разместило ФГКУ "Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".

Во время работ специалисты займутся фундаментом, полами, кровлей, окнами деревянного храма. Проведут ремонтно-реставрационные работы в его интерьерах – на винтовой лестнице, хорах. Не обойдут они своим вниманием и печь церкви.

Небольшая церковь св. Александра Невского в Красном селе была построена в 1890 году по проекту военного инженера Владимира Колянковского, представляет собой образец так называемого "псевдорусского" стиля. Это объект культурного наследия федерального значения и одновременно действующий храм.

Реставрация продлится до 21 ноября следующего года. Организации, желающие реализовать проект, могут подать заявки до 2 октября. На работы из федерального бюджета выделено около 34,6 миллионов рублей.

Как сообщало ранее Piter.tv, реставрировать Верхний сад Петергофа захотела только одна компания.

Фото: alexnevskiy.ru